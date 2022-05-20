شعبة الأمن الوقائي بالحرس الوطني تشارك بمهرجان الشعوب والثقافات

شاركت شعبة الأمن الوقائي، من المؤثرات العقلية بالحرس الوطني في المدينة المنورة، في مهرجان الشعوب والثقافات العاشر بأركان توعوية وإرشادية للزوار، حيث أظهر القسم كامل المواد والمحتويات العلمية والتعليمية للتحذير من المؤثرات العقلية، ومدى ضررها على الفرد والمجتمع وطرق تجنبها. وكان للمعرض مشاركة فعالة بالمهرجان حيث بدأ الجناح الخاص لشعبة الأمن الوقائي أكثر حضورا من خلال التوعية واستقبال الزوار بمختلف الأعمار، حيث كانت مشاركة المعرض بناء على توجيه من رئيس الجهاز العسكري اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود، والإدارة العامة للأمن الوقائي من المؤثرات العقلية بالحرس الوطني اللواء عبدالعزيز بن عبدالله السلامة. ويأتي معرض شعبة الأمن الوقائي من المؤثرات العقلية بالحرس الوطني في المدينة ضمن سلسلة من المشاركات والمعارض التي تقيمها الشعبة للتحذير من المؤثرات العقلية، واستقبال عدد من فئات المجتمع للتحذير من المؤثرات العقلية وإنشاء عدد من المعارض والدورات والمحاضرات العلمية والتوعوية بالشراكة مع عدد من الجامعات وإدارات التعليم والمدارس والقطاع الخاص جعل من الشعبة دور فاعل في توعية المجتمع وأفراده من خطر المؤثرات وطرق التخلص منها ومدى تأثيرها على الأفراد. في حين أوضح مدير شعبة الأمن الوقائي من المؤثرات العقلية بالحرس الوطني في المدينة المنورة العميد فيصل بن محمد الغفيلي أن هذه المشاركات تأتي ضمن جهود وزارة الحرس في توعية المجتمع والأفراد، ومشاركة الشعبة في مهرجان الشعوب والثقافات العاشر سلسلة من المشاركات والمحاضرات والمعارض التي نفذتها الشعبة في المدينة، بالشراكة مع عدد من القطاعات الخاصة والحكومية والتعليمية، حيث كانت المعارض لها دور فعال في توعية المجتمع والأفراد والطلاب، وكان الحضور على مدى الفعاليات يعكس مدى فعالية المعارض التوعوية في توعية المجتمع، وذلك بتوجيه مستمر، والدعم اللا محدود من رئيس الجهاز العسكري اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود، ومدير الإدارة العامة للأمن الوقائي بالحرس الوطني اللواء عبدالعزيز بن عبدالله السلامة.



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