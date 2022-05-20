٣٦٢ موجهة طلابية يستفدن من لقاء السلامة المرورية

أقامت ادارة مرور منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع ادارة تعليم المدينة لقاء شركاء السلامة المرورية عبر تطبيق وبيكس . وشهد اللقاء مشاركة اكثر ٣٦٢ موجهة طلابية يمثلن مدارس المنطقة حيث يهدف اللقاء لتنمية مبادىء وقيم ومفاهيم السلامة المرورية ونشر الوعي باهمية الالتزام بها حيث قدم سفير السلامة المرورية سلطان الطوري محاور اللقاء والتي تمثلت في السلامة المرورية والتوعية المرورية ودور الارشاد والتوجيه والحوادث المرورية وقيادة المرأة والتدريب والشواخص والعلامات الإرشادية .



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