محمد بن مسعود - الدمام - سورية فائقة الجمال تقهر السعوديات بعبارة قاسية ووصف صادم .. لن تصدق ماذا قالت عنهن ( فيديو )

فاجأت فتاة سورية، مذيعة بحديثها عن جمال الفتيات السعوديات، وذلك رداً على سؤال مفاده:”شو رأيك بجمال السعوديات؟”. وقالت الفتاة السورية:” أكيد لا مافي جمال للسعوديات”، فيما رأى شاب، أن السعوديات يوجد فيهن جمال، ولكن ارتداء النقاب لا يظهر سوى سحبة عيونهن. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأشارت:” هناك سعوديات يعملن تجميل للأنف ولكن لا يكون مناسباً لهن”، حيث أثارت جدلاً واسعاً بكلامها عن جمال السعوديات.

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