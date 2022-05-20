محمد بن مسعود - الدمام - نصيحة طبية لتحقيق السعادة .. افعل هذا الشي انت وزوجتك قبل ذهابكما للنوم وستكون النتائج مذهلة

بعد يوم طويل ومرهق ومليء بالمهام، ربما كل ما يرغب فيه الشخص هو الحصول على حمام دافئ ومشروب للاسترخاء قبل النوم.

سوف نستعرض في هذا المقال أبرز فوائد الاستحمام قبل النوم:

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1. الأشخاص الذين يستحمون بالماء الدافئ قبل ساعة إلى ساعتين من موعد النوم لمدة عشر دقائق، ينامون بشكل أسرع ويحصلون على جودة نوم أفضل بشكل ملحوظ، وفقاً لنتائج مراجعة منهجية نُشرت في مراجعات طب النوم.

2. لقد أثبتت الأبحاث الطبية بالفعل أن النوم ودرجة حرارة الجسم الأساسية تنظمها الساعة اليومية، يرتفع جسمك بنحو درجتين إلى ثلاث درجات في وقت ما بعد الظهيرة أو في بداية المساء، الحمام الدافئ أو الدش يحفز نظام تنظيم الحرارة في الجسم وخفضها ومن ثم الخلود للنوم أسرع.

3. يساعد كذلك الاستحمام قبل النوم على إزالة التوتر والقلق وشد العضلات، خاصة عند إضافة الزيوت العطرية المهدئة لماء الاستحمام، مثل زيت اللافندر أو البابونج.

4. من الفوائد كذلك التخلص من آلام العضلات وسموم الجسم، والمساعدة على الاسترخاء التام لنوم عميق ومريح.