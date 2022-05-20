جماهير الهلال تتلقى صدمتين خلال 48 ساعة وترقب قبل موقعة السبت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تعيش جماهير الهلال السعودي حالة من الاستياء بعد الخسارة المفاجئة من فريق الفيحاء بهدف مقابل لا شيء خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي جمعت الفريقين على ملعب المجمعة الرياضية، ليتوقف رصيد الزعيم عند النقطة 49 ويبقى في وصافة ترتيب الدوري السعودي خلف الاتحاد المتصدر برصيد 62 نقطة، في حين رفع الفيحاء رصيده للنقطة 33، ليتقدم إلى المركز السادس.
وبهزيمة اليوم اتسع الفارق بين الهلال والاتحاد المتصدر لفارق 13 نقطة، وإن كان الأخير يسبق بمباراة إلا أن الفارق ليس بالصغير، لاسيما في ظل المستوى القوي الذي يتمتع به النمور مؤخرًا، في الوقت الذي عبر فيه لاعبي الفيحاء عن فرحتهم، مؤكدين أن تلك المباراة ساهمت في رفع روحهم المعنوية قبل مواجهة الزعيم مجددًا خلال الفترة المقبلة في بطولة الكأس، في حين تسود حالة من الترقب قبل موقعة السبت المقبل 7 مايو أمام ضمك.
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