«سوبرماركت» تخفّض الأسعار لمن هم فوق الـ60 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - من المقرر أن تُطلق سلسلة محال سوبرماركت في أيسلندا خصمًا جديدًا قدره 10% للمتسوّقين على مجمل مشترياتهم، لكن يشترط من أجل التأهل لهذا الخصم، الذي سوف يسري فقط أيام الثلاثاء، أن تكون أعمارهم 60 عامًا فما فوق.

وهذا أول سوبرماركت يطلق خصمًا لمن هم فوق الستين، وفقًا لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية التي نقلت الخبر.

وسيتمكن كل من يبلغ من العمر 60 عامًا وما فوق المطالبة كل يوم ثلاثاء، من 24 مايو، بهذا العرض في فروع سوبرماركت «ذا فوود ويرهاوس»، من خلال إظهار دليل يظهر عمره.

وقد أفيد أنه لا يوجد حد أدنى للإنفاق، وأن الخصم يسري على جميع المنتجات والنطاقات.

ونقلت صحيفة «ذا ميرور» عن بائع التجزئة أنه قرر إطلاق العرض بعد أن كشفت المؤسسة الخيرية البريطانية، التي تعنى بكبار السن «ايج يو كي» مؤخرًا أن ثلاثة أرباع كبار السن في المملكة المتحدة، ما يعادل 9.4 ملايين شخصًا، قلقون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال المدير الإداري ريتشارد ووكر في أيسلندا: «لدينا تاريخ طويل في دعم زبائننا الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا، على سبيل المثال، عندما أطلقنا مبادرة «ساعة كبار السن» في ذروة الوباء»، مضيفًا: «والآن جعلت أزمة تكلفة المعيشة دعم هؤلاء الزبائن أكثر أهمية».