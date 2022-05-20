أحمر الشواطئ يكسب فلسطين ببطولة اتحاد غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - سجل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية بداية إيجابية في بطولة غرب اتحاد آسيا المقامة حاليًا في السعودية، وذلك بعد فوزه على منتخب فلسطين بأربعة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعت الطرفين أمس الخميس على ملعب جازان للكرة الشاطئية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
وسجل أهداف منتخبنا مهران معتوق (3 أهداف) وسلمان سليم.
وبذلك يتساوى رصيد منتخبنا مع فلسطين 3 نقاط لكل منتخب، وسيتحدد الترتيب النهائي للمجموعة الجمعة 20 مايو الجاري بلقاء منتخبنا مع السعودية عند 8 مساءً على ملعب جازان، وبناءً عليه ستتحدد الأطراف المتأهلة لنصف النهائي.
ويقود منتخبنا المدرب الوطني صادق مرهون.
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