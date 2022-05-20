الرفاع يبدأ تحضيراته للمباراة الثانية الآسيوية أمام ظفار العماني

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع تحضيراته للمباراة الثانية له في المجموعة الثانية عن غرب آسيا ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي ستكون عند العاشرة من مساء يوم غد السبت مع فريق ظفار العماني على استاد نادي الكويت، وذلك بعد أن تلقى الفريق السماوي الخسارة في المباراة الأولى أمام العربي الكويتي المستضيف بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن كان متقدمًا بالنتيجة بهدفين دون رد حتى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، والتي شهدت تسجيل العربي الهدف الأول ثم عاد بعدها وتعادل وفاز في الشوط الثاني.

وخضع اللاعبون الذين خاضوا مباراة أمس الأول لجلسة مساج واستشفاء صباحية، بينما بقية اللاعبين تدربوا في النادي الصحي بمقر الإقامة (فندق سيمفوني ستايل السالمية)، بينما تدرب كامل الفريق بشكل طبيعي في الفترة المسائية على الملعب المُخصص للتدريبات الرفاعية في البطولة وهو استاد نادي السالمية، وعمد المدرب علي عاشور على تغيير توقيت التدريب إلى الليل كون المباراتين القادمتين ستنطلقان في وقت متأخر، وتم التركيز في تدريب الأمس على بعض النقاط التحضيرية المهمة قبل ملاقاة ظفار، وكذلك التركيز على تلافي بعض الأمور التي أدت للأخطاء التي كلفت خسارة مباراة العربي، وأبدى اللاعبون حماسًا كبيرًا في التدريب وإصرارًا على الظهور بشكل أفضل في المباراتين القادمتين والحصول على النقاط الست طمعًا في المنافسة على التأهل للدور الثاني، في حين يشير الترتيب الحالي في المجموعة بعد الجولة الأولى بعد فوز العربي على الرفاع بثلاثة أهداف لهدفين، وفوز ظفار العماني على شباب الخليل الفلسطيني بثلاثية نظيفة، إلى الآتي: ظفار والعربي 3 نقاط والرفاع والخليل بلا نقاط، ونظام البطولة ينص على أن متصدري المجموعات الثلاث عن غرب آسيا يتأهلون للدور الثاني إضافة إلى الفريق الذي يُحقق أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث.

وسيخوض الفريق الرفاعي اليوم التدريب الأخير قبل ملاقاة ظفار، في حين سيتم عقد المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء عند الخامسة عصرًا بقاعة المؤتمرات في استاد نادي الكويت، وسيحضره المدرب عاشور وأحد اللاعبين.

الشيخ يؤكد الثقة

أكد لاعب فريق الرفاع جاسم الشيخ أن لاعبي الفريق لم تهتز ثقتهم بنفسهم وإمكاناتهم بعد الخسارة في المباراة الأولى للبطولة أمام العربي الكويتي، لافتًا إلى أن الفريق قادر على تعديل الوضع والفوز في المباراتين القادمتين والحصول على ست نقاط إن شاء الله والمنافسة على التأهل للدور الثاني.

وأضاف الشيخ: «نقدم اعتذارنا للجماهير الرفاعية على هذه الخسارة ونشكرهم على وقفتهم معنا ومساندتهم للفريق من أرض الملعب، وحتى الذين لم يتمكنوا من الحضور نعرف أن قلوبهم كانت معنا، وجميع اللاعبين كانوا يريدون إهداءهم الفوز ولكن هذا لم لم يحصل، وهذه كرة القدم وأي فريق معرض للخسارة، لكن نعدهم ببذل المزيد من الجهود في المباراتين القادمتين، فحسابات التأهل ما زالت موجودة، وما مضى مجرد مباراة واحدة وانتهت وأمامنا مباراتان سنعمل فيهما من أجل الفوز».