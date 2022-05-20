الاتحاد العربي لكرة الطائرة باقٍ في البحرين ونعمل على تحقيق أهداف تطويرية للعبة

محمد بن مسعود - الدمام - بخطوات واثقة يسير رئيس الاتحاد العربي لكرة الطائرة رئيس الاتحاد البحريني للعبة الشيخ علي بن محمد آل خليفة في برنامجه الانتخابي نحو حسم مقعد رئاسة الاتحاد العربي للعبة في الانتخابات التي من المقرر أن تقام مساء يوم السبت القادم، بمقر الاتحاد العربي في المملكة، إذ كشف الشيخ علي بن محمد عن برنامجه الانتخابي الشامل والوافي لمواصلة الانجازات والنجاحات التي حققها الاتحاد العربي للعبة في عهد رئاسته، وقال: «أبشركم، الاتحاد العربي سيبقى في البحرين وثقتي كبيرة بدعم جميع الدول العربية، فنحن نعمل كتلة انتخابية واحدة وواضحة المعالم».

وكشف الشيخ علي بن محمد عن برنامجه الانتخابي الذي حمل شعار «طائرة عربية الهوية عالمية الأداء»، إذ اشتمل البرنامج الانتخابي على الأهداف الرئيسة في برنامجه للدورة الانتخابية القادمة الممتدة لأربع سنوات، فقد تضمن 7 أهداف رئيسة سيعمل الشيخ علي بن محمد وكتلته المتحدة على تحقيقها وتطوير منطومة كرة الطائرة العربية ورفعها إلى أعلى المستويات في مختلف الجوانب.

وبدأ الشيخ علي المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء يوم أمس الخميس في فندق كراون بلازا، وسط حضور كبير من جانب وسائل الاعلام المحلية والعربية، إلى جانب العديد من الشخصيات الرياضية من الاتحادات المحلية العربية، وأوضح «البرنامج الانتخابي يشتمل على 7 أهداف رئيسة، تبدأ باستدامة المسابقات وزيادة عدد الاتحادات المنطوية تحت مظلة الاتحاد، إذ سيكون العمل على تنظيم واطلاق دوري الأمم العربية للكرة الطائرة على غرار الدوري العالمي، وهذا الدوري سيكون مقسمًا إلى ثلاث مناطق؛ الخليج العربي والمشرق العربي وشمال أفريقيا، بنظام محدد يتأهل من خلاله فريقان من كل منطقة لبطولة السوبر العربي».

وأضاف علي بن محمد: «العمل سيكون أيضاً على زيادة رقعة الاتحادات المنظمة للبطولات والمسابقات والسعي نحو استدامة الروزنامة العامة للمسابقات، وذلك بعمل لجان توضع نظام أساسي انطلاقاً من الموسم القادم، إذ سيتم توزيع المساباقت على مختلف الدول العربية بدعم من الاتحاد العربي لتسهيل تنظيم الدول التي تعاني من بعض الصعوبات».

وفيما يتعلق بالجوانب التطويرية، أوضح «من ضمن الأهداف هو تطوير المدربين بابتعاث مجموعة منهم للمشاركة في تدريب المنتخبات العربية أثناء مراحل الإعداد والمعسكرات، إلى جانب إقامة دورات تخصصية وورش تدريبية ودورات تديريبة على مستوى المنطقة العربية لاكتشاف المواهب، فالمدرب أساس تطوير اللعبة، بحثّ ودعم المدربين على حضور المعسكرات وورشات التدريبات».

وأضاف: «الجانب التحكيمي هو الآخر سيكون أحد الأهداف التي نعمل عليها في الفترة القادمة بإقامة دورات تحكيمية وتأهيل أكبر عدد من الحكام وتشجيعهم على التخصص بتبادل الخبرات بين الاتحادات»، وانتهز الشيخ علي الفرصة لتقديم الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي للعبة على دعمه للحكام والاتحاد العربي في هذا الجانب.

وكشف علي بن محمد عن خطة الاتحاد العربي لزيادة المكافآت المالية للفرق المشاركة في البطولات، إلى جانب رصد مكافآت مالية لبطولات الفئات العمرية والسيدات أسوة ببطولات الرجال، ووضح حوافز مالية للاعبين المتميزين بالبطولات لجميع الفئات، إلى جانب هدف الاتحاد في تمكين العنصر النسائي.

وأكد علي بن محمد توقعاته بانتخابات قوية ومنافسة كبيرة، وقال: «هذا أمر صحي ودليل على المكانة التي وصل إليها الاتحاد العربي للعبة، فانتخابات هذه الدورة ستكون مختلفة وقوية».

وعرض رئيس الاتحاد العربي والبحريني برنامج إرسال الذي سيتبناه في برنامجه الانتخابي، إذ أوضح «برنامج إرسال هو برنامج يختص بدعم الاتحادات مادياً ولوجستياً بصورة مباشرة، وتشجيع الدول على المشاركة في مختلف البطولات، إذ سيتضمن البرنامج تكفل الاتحاد بمشاركة بعض الفرق وتشجيعها للتواجد في البطولات، إلى جانب تقديم بعض التجهيزات الضرورية للعبة للاتحادات الأكثر حاجة».

ولم يغفل علي بن محمد أهمية الجانب الإعلامي، إذ أكد أن الاتحاد العربي سيعمل على إطلاق قناة خاصة بالاتحاد على موقع اليوتيوب إلى جانب تعزيز الشراكة الإعلامية مع الشريك الإعلامي للاتحاد، وهو اتحاد الاداعات العربية، والعمل على شراكة مع المنصات الإعلامية النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالعمل على تعزيز التعاون معها وتوقيع الاتفاقيات، وهو الأمر الذي سيسهم في تسويق برامج وأنشطة الاتحاد وسيعود بالنفع المادي والمعنوي للاتحاد.

وفيما يتعلق بمكانة الطائرة العربية بعد دورتين انتخابيتين، قال: «الطائرة العربية تشهد مشاركات كبيرة من جانب الأندية والمنتخبات العربية، والمستوى الفني متطور بدليل تواجد دول عربية في الدوريات العالمية واستدعاء تونس لكأس التحدي العالمي».

وكشف علي بن محمد أن الاتحاد العربي يحظى بدعم كبير من جانب الجهات الرسمية في مملكة البحرين، إلى جانب الاتحاد الدولي للعبة، ونعمل على مضاعفة المردود المالي وتطويره لما فيه نفع لمصلحة الدول العربية بصورة عامة.