مجلس إدارة مركز (أداء) يعقد اجتماعه السابع عشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض عقد مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) اليوم اجتماعه السابع عشر (عن بعد) .

وفي بداية الاجتماع رفع المجلس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين معالي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيساً لمجلس إدارة المركز ، مؤكداً أن الرعاية التي يجدها المركز من القيادة الرشيدة ـ حفظهما الله ـ هي الركيزة الأساسية لدعم أعمال المركز ومهامه، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها معالي الدكتور عواد بن صالح العواد إبان رئاسته لمجلس إدارة المركز خلال الفترة الماضية.

بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها سير أعمال المركز والمهام الموكلة إليه، ودور المركز في قياس أداء الأجهزة العامة ودعمها لزيادة كفاءتها وتحقيقها لأعلى مستويات الأداء، لتواكب التطورات التي تمر بها المملكة على مختلف الأصعدة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأقر المجلس القوائم المالية للمركز للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021م، كما اعتمد سياستي الالتزام و المخاطر للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

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