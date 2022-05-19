الخاجة: مشاركة تاريخية للبحرين بـ360 رياضيًا ورياضية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير بعثة مملكة البحرين بدورة الألعاب الخليجية الثالثة حسن الخاجة أن المشاركة الحالية ربما تُعد الأكبر في تاريخ المملكة من حيث عدد الألعاب والوفد المشارك بأكمله.

وأضاف الخاجة أن البحرين تشارك بـ360 رياضيًا ورياضية ما بين لاعبين ومدربين وإداريين وإعلاميين وحكام وأخصائيي علاج طبيعي، وأن المشاركة الحالية غير مسبوقة، سواء على صعيد المشاركة الخليجية أو حتى المشاركات العربية والآسيوية والأولمبية.

وأكد الخاجة أن تلك المشاركة الكبيرة لمملكة البحرين تأتي في إطار حرصها على الحضور القوي بمختلف الدورات الرياضية الخارجية، والمنافسة على أكبر عدد من الميداليات الملونة، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المنتخبات والألعاب الرياضية للمشاركة.

وعبّر عن ارتياحه من الحصيلة الأولية التي كسبتها مملكة البحرين في ألعاب القوى، إذ تعكس المكانة المتميزة لأم الألعاب البحرينية وما حققته من إنجازات أولمبية وعالمية وقارية وإقليمية، معربًا عن شكره لرئيس اتحاد ألعاب القوى محمد عبداللطيف بن جلال، متمنيًا أن تواصل باقي المنتخبات تحقيق النتائج الإيجابية، سواء من خلال الفوز بالميداليات للألعاب الفردية أو تحقيق الانتصارات لمنتخبات الألعاب الجماعية.

وأشاد الخاجة بالجهود التي يبذلها جميع أعضاء البعثة الإدارية، مضيفًا: «أشكر زملائي في الوفد الإداري والإعلامي وأقدر جهودهم الكبيرة، إذ إنهم يعملون حتى ساعة متأخرة من الليل ويستيقظون مبكرًا ويعملون بلا كلل أو ملل من أجل توفير جميع مستلزمات المنتخبات الوطنية، كما أشكر الاتحادات على تعاونها».