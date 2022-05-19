التأجيل كان من أصعب القرارات في تاريخ المجلس الأولمبي الآسيوي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف حسين المسلم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي أن قرار تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة «كان من أصعب القرارات في تاريخ المجلس الأولمبي الآسيوي»، واتخذ لمصلحة الرياضيين الذين سيتنافسون في هانغتشو بالصين.

وفي رسالة موجهة إلى جميع الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية 2022 في هانغتشو، شدد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس لجنة الرياضيين في المجلس ميكاكو كوتاني على أن تأجيل الألعاب تقرر لإيجاد بيئة مثالية للرياضيين من أجل السفر والمنافسة والاستمتاع بالألعاب.

وجاء في الرسالة المشتركة: «إن قرار المجلس الأولمبي الآسيوي كان واحدًا من أصعب القرارات التي اتخذتها منظمتنا في تاريخها. ومع ذلك، فإنه تم اتخاذ القرار من قبل جميع الشركاء بعد الأخذ بالاعتبار بعناية حالة الوباء وحجم الألعاب».

وكان المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي صوت بالإجماع في السادس من مايو الجاري على تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي كانت مقررة في هانغتشو شرق الصين من 10 إلى 25 سبتمبر 2022، وأشار إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للألعاب في وقت لاحق.

وتابع المسلم وكوتاني في رسالتهما: «نود أن نؤكد لكم أن الرياضيين هم في صميم كل ما نقوم به. سنعمل بجد مع قسم الرياضيين ولجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي للاستماع إلى أصواتكم واهتماماتكم، من أجل مساعدة بعضنا البعض لتخطي أي تحديات قد نواجهها. نحن مستعدون دائمًا للاستماع إلى أصواتكم ومساعدتكم حتى نحتفل معا مجددا في الألعاب الآسيوية».

ودعا المسؤولان في الرسالة جميع الرياضيين الذين لديهم أي مخاوف للتواصل مع قسم الرياضيين ولجنة الرياضيين في المجلس على العنوان: ([email protected]).

وختمت الرسالة: «سيعلن قسم الرياضيين مع لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي قريبًا عن سلسلة من الأحداث لمساعدة الرياضيين على تخطي جميع تحدياتهم والعودة أقوى».