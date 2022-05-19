شكر وتقدير على قبول نادي عالي في الاتحاد البحريني لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي عالي الثقافي والرياضي بجزيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك رجل الرياضة الأول، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير الشباب، وسمو نائبه، حفظهم الله جميعًا، على وضع خطط تطوير الرياضة البحرينية، ودعم الشباب.

وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة وأهالي عالي جميعًا، وبالأصالة عن نفسي، نتقدم بجزيل الشكر لوزير شؤون الشباب والرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.

وبمناسبة قبول عضوية نادي عالي في الاتحاد البحريني لكرة القدم، فإن مجلس إدارة نادي عالي وأهالي عالي جميعًا وخصوصًا الشباب، يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، ونائبه، ومجلس إدارة الاتحاد، والأندية المنضوية تحت مظلته، على دعمهم لنادي عالي، متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح، معاهدينهم على أن يكون نادي عالي داعمًا للاتحاد، وذلك من خلال تسخير الطاقات الشبابية في عالي لخدمة الرياضة البحرينية ومملكتنا الغالية.

كذلك نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لتوفيق أحمد منصور العالي على دعمه اللامحدود للنادي وتكفله بإنشاء ملعب كرة القدم بجميع ملاحقه بالإضافة لدعمه المادي والمعنوي للنادي.

– حسين محمد العالي

رئـيـس مـجـلـس الإدارة