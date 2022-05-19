الحمادي يزور رابطة أندية الدرجة الأولى السعودية «دوري يلو»

محمد بن مسعود - الدمام - عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة المالية محمد الحمادي، اجتماعًا مع المدير التنفيذي لرابطة أندية الدرجة الأولى السعودية (دوري يلو) طلال العبيدي، في مقر الرابطة بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء الاجتماع ضمن إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع الجانبين، وتعزيزًا لسبل التعاون المختلفة في مجالات الإدارة الاحترافية لكرة القدم، إذ اطلع الحمادي على البرامج والأنشطة التي تقوم بها رابطة دوري الدرجة الأولى، علاوة على بحث التعاون المستقبلي بين الطرفين.

وأشاد محمد الحمادي، بالعمل القائم في رابطة الدرجة الأولى السعودية (دوري يلو)، مثنيًا على جهود جميع القائمين على الرابطة، مؤكدًا الدور البارز لها في التنظيم المميز للمسابقات في السعودية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بما يعزز سبل التطوير المنشود لقطاع كرة القدم في البلدين الشقيقين.