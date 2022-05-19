الراشد: المنافسات المقامة في البطولة من أقوى المنافسات

محمد بن مسعود - الدمام - صرح المدير الفني للمنتخب الكويتي للريشة الطائرة عبدالله الراشد عن نجاح وقوة منافسات البطولة، حيث اعتبر المنافسات المقامة في البطولة من أقوى المنافسات خصوصًا أنها تعد من أفضل البطولات العالمية وتحتوي أيضًا على مستويات جدًا قوية وكبيرة ومتنوعة، وقال إن قوة المنافسة تأتي بسبب تواجد أفضل اللاعبين على مستوى العالم من دول مختلف.

وأعرب عن شكره للجنة البحرينية البارلمبية والاتحاد البحريني للريشة الطائرة والاسكواش لمجهودهم الواضح وسعيهم لتوفير جميع الإمكانات وتسخير أقوى سبل الراحة لجميع الوفود واللاعبين، وقال إن هذا المجهود ليس بغريب على أهل البحرين وإنهم فخر البحرين بأكملها.

أما من حيث الاستعدادات للبطولة فقال إننا بدأنا في التحضير للبطولة قبل شهر رمضان ولكن أقبل الشهر الفضيل علينا فقلت مستويات اللاعبين، وفي الوقت ذاته كان المدرب غير متواجد فلم تكن استعداداتنا قوية بل كانت جيدة.

الياسي: البطولة صعبة

من جانب آخر قال بطل مملكة البحرين لاعب ألعاب القوى والريشة الطائرة إلياس الياسي إن البطولة عالمية والمنافسات بها صعبة جدًا، ولكن هذا يعود علينا بالفائدة الكبيرة للاحتكاك بلاعبين ومنافسين وأبطال على مستوى العالم ومشاهدة المنافسات بحد ذاتها تكسب للاعبين خبرة.

كما قدم خالص شكره للجنة البارلمبية البحرينية وللاتحاد البحريني للريشة الطائرة والاسكواش على حسن وقوة التنظيم خصوصًا أنها بطولة قوية وذات منافسات قوية وتحتوي على عدد كبير من اللاعبين، لكن يرى أن جميع الأمور تقام على قدم وساق وبشكل جدًا ممتاز.

أما من جانب الاستعدادات فقال إن استعداداتنا للبطولة كانت ممتازة ولكن لم نستطع أن نصل لمستوى متقدم لما تحتوي عليه البطولة من مستويات محترفة ومتطورة ولكن مشاركتنا فقط تعتبر مكسبًا لنا للخبرة، وإنني جدًا فخور للاعب والمنافس في هذه البطولة خصوصًا أنني لعبت إحدى المنافسات أمام لاعب تصنيفه 15 على مستوى العالم إذ إنه من الصعب اللعب مع لاعب مبتدئ ولاعب يمتلك مستوى وخبرة كبيرة، ولكنني ولله الحمد ظهرت بمستوى يشرف وشهد الجميع عليه حتى وإن تغلب علي ولكن كمية الاستفادة كبير جدًا.