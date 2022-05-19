لدينا الثقة بالفريق وكان بالإمكان أفضل ممّا كان أمام النجمة

محمد بن مسعود - الدمام - يونس منصور:

قدم الرفاع الشرقي احتجاجه الرسمي للاتحاد الآسيوي على مشاركة لاعبين من نادي النجمة اللبناني في مباراتهما الأولى ضمن المجموعة الثالثة لمنافسات كأس الاتحاد الآسيوي، أمس الأول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكد مدير الفريق الشرقاوي محمد البوعينين أن تقديم الاحتجاج يأتي في سياق الحفاظ على حقوق ناديه، خصوصًا أن مشاركة اللاعبين جاءت بسبب مخالفة الأنظمة واللوائح الخاصة بضوابط تسجيل اللاعبين في البطولة، كاشفًا عن تسجيل لاعب نجماوي قبل البطولة ومشاركته مع فريقه في لبنان قبل يومين فقط، ووصوله للبحرين قبل يوم واحد فقط.

وعبّر البوعينين عن ثقته بفريقه ولاعبيه بعد المجهود والمستوى الذي ظهروا عليه في المباراة الأولى لهم في مشاركتهم التاريخية في البطولة القارية، مؤكدًا أن الفريق قدم مستوى جيدًا قياسًا بالظروف التي مر بها هذا الموسم وافتقاد الفريق لبعض العناصر، وأضاف: «كان بالإمكان أفضل مما كان، ونحن فخورون بالفريق واللاعبين، وكان بإمكاننا خطف المباراة ولكن الخروج بنقطة أفضل من الخسارة».

وأكد البوعينين أن المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات في هذه المجموعة، مشددًا على أن فريقه قادر على تقديم الأفضل في المباريات القادمة، مقدمًا شكره وتقديره لجميع الجماهير البحرينية عمومًا، والشرقاوية خصوصًا الذين تحملوا التوقيت الصعب لحضور المباراة الأولى أمام النجمة.

وواصل البوعينين حديثه: «لم تكن النقطة التي خرج بها الفريق سيئة، خصوصًا أن مجريات المباراة كانت تشير لأفضلية للنجمة في ظل جاهزيته الفنية والبدنية، إلا أن إصرار اللاعبين وروحهم القتالية العالية كانت هي الكلمة الفيصل التي أعادت الفريق للمباراة».

من جانب آخر، واصل الفريق تحضيراته لمباراته الثانية أمام تشرين السوري يوم السبت القادم بقيادة الروماني فلورين موتورك الذي يسعى لتجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا في ظل الخيارات والرؤية التي وضعها، ومن المتوقع أن يحل عبدالله شلال مكان حسين الخياط الغائب بسبب حالة الطرد التي تعرض لها في الدقائق الأخيرة أمام النجمة، ليلعب شلال في العمق الدفاعي بجانب محمد دعيج.