اليوم الفحص البيطري لبطولة مونتل سينو الدولية للقدرة

محمد بن مسعود - الدمام - بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، سيشارك الفريق الملكي للقدرة اليوم الجمعة في الفحص البيطري الخاص ببطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة، وسط مشاركة كبيرة من الفرسان من مملكة البحرين وإيطاليا والأرجنتين وإسبانيا.

وستشهد قرية البطولة اليوم الجمعة إقامة الفحص البيطري بإشراف لجنة الحكام المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، إضافة إلى مشاركة فرسان الفريق في عملية إجراء الوزن الخاص بالفرسان وتوزيع الأرقام المخصصة، إلى جانب الاجتماع الفني الذي يسبق البطولة.

وستنطلق البطولة صباح غد السبت بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إذ سيشارك سموه في سباق 160 كم، بينما ستشهد مشاركة فرسان الفريق الملكي في سباق 120 كم للعموم، وهم الفارس الشاب سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة، الفارس عيسى العنزي، الفارس محمد البستكي، الفارس ناصر القحطاني، الفارس سلمان عيسى، الفارس يوسف الجبوري، الفارس خليفة جمال، الفارس خليفة سبت، وفي سباق 120 كم للناشئين سيشارك الفارس عبدالله الرويعي، وسيشارك الفارس عثمان العوضي في سباق 100 كم، إضافة إلى الفارس عبدالرحمن خالد الذي سيشارك في سباق 100 كم للناشئين.

وأكد جعفر ميرزا المدرب في الفريق الملكي أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق الملكي تُعد مكسبًا لفرسان الفريق، إذ يُعد سموه الملهم والقدوة للفرسان في ظل الحنكة والخبرة والقدرات العالية التي يمتلكها سموه في سباقات القدرة، ودور سموه الكبير في تطور هذه الرياضة العريقة. وأوضح جعفر ميرزا أن متابعة واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق الملكي أسهمت في الوصول إلى كامل الجاهزية للمشاركة في هذه البطولة التي من المؤكد أن تشهد منافسة قوية في ظل مشاركة فرسان مميزين، مبينًا أن طموحات الفريق الملكي دائمًا ما تنصب نحو تحقيق النتائج الإيجابية والصعود على منصات التتويج. وقال جعفر ميرزا: «لدينا أهداف عديدة من هذه المشاركة، ولا شك أن الفريق سيسعى لتحقيقها بحذافيرها، وستكون لقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الأثر الأكبر في تحقيق هذه الأهداف». وأضاف: «وصلنا إلى كامل الجاهزية، إذ نرى الحماس والجدية واضحة على الفرسان الذين يأملون في تحقيق أفضل المستويات، ونراهن على امكاناتهم العالية في تحقيق النتائج الإيجابية». وتابع «ندخل البطولة بمعنويات مرتفعة بعد الإنجازات التي تحققت في المشاركة الأخيرة المتمثلة في بطولة ويندسور الدولية للفروسية، إذ إن تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول دلالة واضحة على ما يبذله سموه وقدراته الكبيرة في الوصول إلى تحقيق الأهداف، وهذه الإنجازات في البطولة الأخيرة تُعد دافعًا كبيرًا للفرسان في تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الأوروبية وتأكيد مكانة الفريق الملكي في المشاركات الخارجية كافة». وتمنى جعفر ميرزا كل التوفيق والنجاح للفريق الملكي في البطولة وتحقيق أفضل النتائج. تدريبات متواصلة وخاض الفريق الملكي تدريبات متواصلة في قرية البطولة، إذ توزعت التدريبات على فترتين صباحية ومسائية وسط جاهزية كبيرة ومعنويات مرتفعة من فرسان الفريق الذين يأملون في تحقيق أفضل النتائج. مشاركة أوروبية جديدة وسيخوض سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة فارس الفريق الملكي، مشاركة أوروبية جديدة في مشواره. وسيشارك سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة مع الفريق الملكي في بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة، بعد أن قدم مستويات بارزة في مشاركته السابقة المتمثلة في بطولة ويندسور الدولية لسباقات القدرة. وأكد سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة أن دعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يعطي الفرسان حافزا كبيرا لتقديم أفضل المستويات، مبينا أن الفريق سيسعى لتقديم أفضل المستويات وتأكيد ريادته في الساحة الأوروبية. وذكر سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة أن الفريق الملكي يسير بخطى ثابتة نحو مواصلة الازدهار والتطور في الساحة الأوروبية، بعد أن حقق العديد من الإنجازات في الفترة الماضية بفضل رؤية ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وتمنى سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة أن يحقق الفريق الملكي أهدافه كاملة في هذه المشاركة المهمة، متمنيا التوفيق لفرسان الفريق الملكي كافة. استعدادات كبيرة وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على إنهاء الاستعدادات عبر استكمال تجهيزات قرية البطولة، إذ عملت بشكل دؤوب في الأيام الماضية من أجل تأمين جاهزية القرية لاحتضان البطولة. الفرسان: هدفنا منصات التتويج أكد فرسان الفريق الملكي أن الهدف هو تحقيق المراكز المتقدمة واعتلاء منصات التتويج، مشيرين إلى أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق ستسهم في تقديم أفضل المستويات. وقال الفارس خليفة سبت: «لا شك أن وجود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يعد مكسبًا لنا كفرسان، إذ إن سموه هو قدوتنا، ومشاركتنا في البطولة لها أهداف عديدة، إذ نأمل أن نحقق أفضل النتائج والحضور دائمًا على منصات التتويج». وأضاف: «أتوقع أن تكون المنافسة قوية على المراكز المتقدمة، ونؤكد أننا جاهزين للمشاركة». أما الفارس عبدالله الرويعي، فأكد أن المنافسة ستكون صعبة وقوية ولكن الفريق الملكي يمتلك فرسان قادرين على تحقيق النتائج الإيجابية، بعد أن سجلوا إنجازات كبيرة في الفترة الماضية. وقال: «لا شك أن المشاركة الأخيرة في بطولة ويندسور الدولية للفروسية تُعد حافزا كبيرا للفريق بعد النتائج المتميزة التي تحققت، وسنسعى لبذل الجهود لتحقيق أفضل المراكز في هذه المشاركة وسوف تضيف الكثير في خبرات الفرسان، خصوصا أن الفريق سيحظى بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة».

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