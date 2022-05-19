شكرا لقرائتكم خبر عن جناح وطني.. تفاصيل مشاركة المملكة بمهرجان «كان» السينمائي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - شهدت المملكة في الأشهر الـ 12 الماضية إنتاج وتصوير 8 أفلام روائية طويلة محلية

- الجناح تُشرف عليه هيئة الأفلام ويشاركُ فيه عددٌ من الجهات الحكومية والخاصة

- نشر الوعي حول ما يحدث في القطاع السينمائي الصاعد في المملكة

تشاركُ المملكة في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 75 التي ستقام خلال المدة من 17 إلى 28 مايو الجاري، وذلك بجناح وطني تُشرف عليه هيئة الأفلام، ويشاركُ فيه عددٌ من الجهات الحكومية والخاصة؛ هي: وزارة الاستثمار، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفيلم العلا، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وشركة نيوم، ومجموعة MBC، إلى جانب جهات تمثل قطاعات الإعلام والترفيه في المملكة، بما في ذلك شركات الإنتاج والتوزيع وصناعة المحتوى، ونخبة من المواهب السعودية الواعدة في صناعة الأفلام.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف أن العودة إلى مهرجان كان السينمائي للتواصل مع صناعة السينما الدولية لنشر الوعي حول ما يحدث في القطاع السينمائي الصاعد في المملكة، وعرض المقوّمات التي تمتلكها التي تجعلها وجهة سينمائية فريدة في صناعة الأفلام، عادّاً المهرجان فرصة مثالية لعرض ما تملكه المملكة في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى كونه منصة مهمة لدعم المواهب السعودية الناشئة التي ستعرض أعمالها في واحدٍ من أهم المهرجانات العالمية.

ويستضيف الجناح السعودي جلسة بعنوان "واقع السينما العربية" في منطقة "سوق كان"، تنظمها هيئة الأفلام ويشارك فيها المنتج المصري محمد حفظي، والمنتج والمخرج السعودي أيمن خوجة، والمخرج التونسي لطفي ناثان الذي يشارك في الدورة الحالية لمهرجان كان في قسم "نظرة ما" بفيلمه الجديد "حرقة" الحائز على جائزة سوق البحر الأحمر من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وستتناول الجلسة واقع السينما العربية ومستقبلها والفرص والتحديات الواجب التغلُّب عليها لبناء قطاع قوي من شأنه رفع مكانة السينما العربية لتحظى بفرص المنافسة الدولية.

كما ستُسلط "فيلم العلا" الضوء على إمكانات المملكة بوصفها مركزاً عالمياً لصناعة الأفلام، وذلك في ندوة تنظمها بالتعاون مع الجناح الأمريكي، ويشارك فيها كل من مدير عام تنمية القطاع وجذب الاستثمار من هيئة الأفلام عبدالجليل الناصر، وستيفن ستراكان من فيلم العلا، والمدير العام لقطاعات الإعلام والترفيه والثقافة من شركة نيوم واين بورغ ، والمدير العام لاستوديوهات MBC في المملكة، زينب أبو السمح ، و منتج رئيس شركة هايداواي إنترتينمنت مات رودس ، و الرئيس التنفيذي لشركة كابستون كريستيان ميركوري.

وستناقش الندوة المزايا التي ستقدمها المملكة لصناعة الأفلام الإقليمية والدولية، عبر استثمارات داخلية ضخمة مقترنة بعروض وحوافز مالية قوية، وبيئة محفزة وحاضنة للإبداع تدعم الإنتاج وتُسهم في خلق مشهد جديد يثري صانعي الأفلام محلياً وعالمياً.

وتأتي المشاركة السعودية في مهرجان كان السينمائي في سياق الجهود المحلية بقيادة هيئة الأفلام لبناء مجال مثالي لصناعة سينمائية مؤثرة في المملكة قادر على استقطاب أهم الإنتاجات العالمية. وقد جاءت البداية مع ثلاثة أفلام كبرى من هوليوود وفّرت لها المملكة مواقع تصوير مميزة في الأشهر الــ 18 الأخيرة، وهي: فيلم "قندهار" للمخرج ريك رومان ووهو الذي جرى تصويره في المناظر الطبيعية الاستثنائية لمحافظة العلا ومنطقة جدة التاريخية، والفيلم الملحمي التاريخي "محارب الصحراء" لروبيرت ويات الذي صُوِر في مدينة نيوم الجديدة وتبوك، وفيلم الدراما والجريمة "الكرز" من إخراج الأخوين روسو،الذي جرى تصويره في العُلا والرياض.

كما شهدت المملكة في الأشهر ال 12 الماضية، إنتاج وتصوير 8 أفلام روائية طويلة محلية، تشارك حالياً في مهرجان أفلام السعودية ، إلى جانب مجموعة من الأفلام الوثائقية والإعلانات التجارية والإنتاجات المحلية، بما في ذلك فيلم "نورة" من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وفيلم "بين الرمال" من إخراج محمد العطاوي، وهما من الأفلام الفائزة في مسابقة "ضوء لدعم للأفلام" التي نظمتها هيئة الأفلام، التي تعد إحدى مبادرات وزارة الثقافة لدعم الإنتاج السينمائي السعودي واكتشاف المواهب الناشئة من صانعي الأفلام من خلال إنشاء برنامج تمويل مستدام.

كما تحتضن المملكة حالياً مهرجانين للأفلام يعدَّان من المهرجانات السينمائية المهمة على مستوى المنطقة، وهما مهرجان "أفلام السعودية" الذي يعد نقطة انطلاق للعديد من المواهب الصاعدة في المملكة، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي نجح في تقديم دورة أولى مميزة عُرض فيها 136 فيلماً من 68 دولة بــ 35 لغة، بما في ذلك 28 عرضاً عالمياً لأول مرة، 38 منهن صانعات أفلام، إضافة لــ27 فيلماً محلياً وقصيراً من مواهب سعودية مبدعة.