شكرا لقرائتكم خبر الأجهزة الالكترونية تهدد الأطفال.. وساعة واحدة تكفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مختصون من زيادة الوقت المسموح به للأطفال بالجلوس أمام التلفاز والأجهزة الالكترونية، مؤكدين أن ساعة واحدة تكفي للطفل قبل دخوله إلى المدرسة.

وأشاروا إلى أن اصطحاب الطفل إلى المكتبات وتشجيعه على ممارسة الرياضة، يعززان استفادته من أوقات الفراغ ويحدان من تعلقه بالأجهزة الالكترونية.

كما تحذر معظم الدراسات من استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على سلوكيات الطفل؛ وما تؤدي إليه من حدوث فرط نشاط وشعور باللامبالاة لدى الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين الثانية والسادسة. فيما يؤكد الباحثون أن الإفراط في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، يؤدي إلى حدوث اضطرابات في العلاقات الأسرية.

الوقت المسموح:

الرضع وحتى عمر 18 شهرا يجب ألا يكون هناك وقت للجلوس أمام الشاشة

18-24 شهرا بعض الوقت مع الوالدين

ما قبل المدرسة ساعة واحدة في اليوم

5-18 سنة لا يتجاوز ساعتين يوميا

إرشادات عند استخدام الأجهزة الالكترونية

أخذ وقت استراحة متكررة لراحة العين.

استخدام القطرات الرطبة للعين عند الشعور بالجفاف.

الابتعاد عن الإضاءة الساطعة.

الحد من استخدام الهواتف قبل النوم.

تجنب انحناء الرقبة خلال استخدام الأجهزة الالكترونية.

استخدام الإنترنت عند الأطفال

98.3 % من عمر 10-14 سنة

99.9 % من عمر 15 - 19 سنة

المصدر: مجلس شؤون الأسرة