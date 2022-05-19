«مسك» تطلق برنامجا لإلحاق الطلاب بأفضل الجامعات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة مسك الخيرية برنامج «الإعداد الجامعي» الذي يهدف إلى إلحاق الطلاب والطالبات بأفضل الجامعات العالمية وزيادة فرص قبولهم في تلك الجامعات على أن ينتهي البرنامج بالتخرج في يونيو من عام 2024.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تقدم الدعم ولا تضمن القبول في تلك الجامعات فهي مؤسسة مستقلة لا تتبع أي من هذه الجامعات فدورها هنا الدعم وتوفير الفرص فقط. ويقدم البرنامج تجربة ثرية مدتها عامان ونصف العام تهدف إلى بناء القدرات والسمات الشخصية ودعم طلاب المدارس الطموحين ذوي الأداء المتميز لتأمين مقاعدهم الدراسية في أفضل الجامعات العالمية المرموقة.

وإذا كنت طالبا في الصف العاشر وتطمح إلى تعزيز فرص قبولك في أفضل الجامعات العالمية، فهذا البرنامج هو فرصتك. فالبرنامج يتضمن مجموعة من المعسكرات الصيفية والدورات الإعدادية لامتحانات القبول، إضافة إلى جلسات إرشادية لتنمية المهارات الشخصية والمساعدة في تقديم الطلبات الجامعية لتعزز فرصة الدراسة في إحدى الجامعات العالمية المرموقة.

ويحظى الطلاب المشاركون في البرنامج بتجربة شاملة ومتكاملة وفقا لأعلى المعايير، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والتميز الأكاديمي.

وعلى مدار فترة البرنامج، يشارك الطلاب في برامج مكثفة (تفاعلية وتجريبية) تزخر بعضها بعناصر محلية وأخرى عالمية الطابع، تحت إشراف أبرز الخبراء والمستشارين والمدربين.

أمثلة للجامعات والكليات المستهدفة:







جامعة هارفارد



جامعة ستانفورد



جامعة ييل



معهد ماساتشوستس للتقنية MIT



جامعة جونز هوبكنز



جامعة براون



معهد كاليفورنيا للتقنية Caltech



جامعة كولومبيا



جامعة كورنيل



جامعة دوك



جامعة بنسلفانيا



جامعة برنستون



النقاط الرئيسة في البرنامج:





التدريب.. الدعم في كل خطوة



تطوير الذات.. اتخاذ الخيارات الصحيحة لمستقبلك



التجربة الصيفية.. المدارس الصيفية ودورات الإعداد لامتحانات القبول



الجامعات العالمية المرموقة.. الالتحاق بأفضل الجامعات حول العالم



برنامج يمتد على مدى عامين ونصف العام مصمم لطلاب المدارس الثانوية



برامج شاملة ومكثفة تفاعلية وتجريبية



الشروط الواجب توفرها في الطالب: