«مسك» تطلق برنامجا لإلحاق الطلاب بأفضل الجامعات العالمية

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وأشارت المؤسسة إلى أنها تقدم الدعم ولا تضمن القبول في تلك الجامعات فهي مؤسسة مستقلة لا تتبع أي من هذه الجامعات فدورها هنا الدعم وتوفير الفرص فقط. ويقدم البرنامج تجربة ثرية مدتها عامان ونصف العام تهدف إلى بناء القدرات والسمات الشخصية ودعم طلاب المدارس الطموحين ذوي الأداء المتميز لتأمين مقاعدهم الدراسية في أفضل الجامعات العالمية المرموقة.وإذا كنت طالبا في الصف العاشر وتطمح إلى تعزيز فرص قبولك في أفضل الجامعات العالمية، فهذا البرنامج هو فرصتك. فالبرنامج يتضمن مجموعة من المعسكرات الصيفية والدورات الإعدادية لامتحانات القبول، إضافة إلى جلسات إرشادية لتنمية المهارات الشخصية والمساعدة في تقديم الطلبات الجامعية لتعزز فرصة الدراسة في إحدى الجامعات العالمية المرموقة.
ويحظى الطلاب المشاركون في البرنامج بتجربة شاملة ومتكاملة وفقا لأعلى المعايير، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والتميز الأكاديمي.
وعلى مدار فترة البرنامج، يشارك الطلاب في برامج مكثفة (تفاعلية وتجريبية) تزخر بعضها بعناصر محلية وأخرى عالمية الطابع، تحت إشراف أبرز الخبراء والمستشارين والمدربين.
أمثلة للجامعات والكليات المستهدفة:
- جامعة هارفارد
- جامعة ستانفورد
- جامعة ييل
- معهد ماساتشوستس للتقنية MIT
- جامعة جونز هوبكنز
- جامعة براون
- معهد كاليفورنيا للتقنية Caltech
- جامعة كولومبيا
- جامعة كورنيل
- جامعة دوك
- جامعة بنسلفانيا
- جامعة برنستون
النقاط الرئيسة في البرنامج:
- التدريب.. الدعم في كل خطوة
- تطوير الذات.. اتخاذ الخيارات الصحيحة لمستقبلك
- التجربة الصيفية.. المدارس الصيفية ودورات الإعداد لامتحانات القبول
- الجامعات العالمية المرموقة.. الالتحاق بأفضل الجامعات حول العالم
- برنامج يمتد على مدى عامين ونصف العام مصمم لطلاب المدارس الثانوية
- برامج شاملة ومكثفة تفاعلية وتجريبية
الشروط الواجب توفرها في الطالب:
- يحمل الجنسية السعودية
- أن يكون في الصف الأول الثانوي
- أن يحقق أداء أكاديميا عالي المستوى
- أن يكون معدله التراكمي في الصف
- التاسع 90 % فما فوق (80 % % في النظام البريطاني أو IB )
- أن يجيد اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة، بما يعادل
- علامة60 فما فوق في اختبار TOFEl IBT
- علامة 5.5 فما فوق في اختبار IELTS الأكاديمي
- علامة 90 فما فوق في اختبار Duolinguo
- أن يكون ملتزما بالمشاركة الكاملة في البرنامج
- أن يشارك في نشاط لا منهجي واحد على الأقل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.