محمد بن مسعود - الدمام - ظهور “مفزع” للفنان كاظم الساهر في السعودية والجمهور مصدوم.. شاهد كيف غدر به الزمان بعمر الستين!

ضجّت مواقع التواصل، بمقطع فيديو متداول للفنان العراقي كاظم الساهر، ظهر من خلاله وهو يصعد الدَرَج بصعوبة، من كواليس حفله الذي الذي أقيم مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر.

وأثار مقطع الفيديو المتداول للفنان كاظم الساهر، قلق جمهوره، وسرعان ما تساءل الكثير من المتابعين عن حالته الصحية، كونه ظهر وهو يمشي بصعوبة أثناء تحريك قدمه اليسرى.

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وتداول الجمهور فيديو آخر يوثق تعرض قدم كاظم الساهر للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك الفنان العراقي قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.

وتبين أن الساهر قد كشف في حفله الذي أقيم في لوس أنجلس، بتاريخ 12 آذار/ مارس، عن إصابته بكسر في قدمه، وقال: ”سامحوني أنا عندي رجل مكسورة ومش قادر أتحرك كتير.. وواقف بالعافية“.

وكشف متابع قد حضر حفل الفنان العراقي الغنائي في الرياض، أن كاظم الساهر رفض صعود جمهوره على المسرح بسبب تعرض قدمه للكسر، وكتب تغريدة على بوستر الحفل الرسمي على ”تويتر“: رجله كانت مكسورة وقال محدش يطلع لاني واقف بالعافية“.

القيصر كاظم الساهر يكشف عن كسر في رجله ويعتذر من جمهوره عن عدم الوقوف لمدة طويلة#كاظم_الساهرآ pic.twitter.com/CNnqysbhtG— Creative_alsahir (@AlsahirCreative)آ القيصر كاظم الساهر يكشف عن كسر في رجله ويعتذر من جمهوره عن عدم الوقوف لمدة طويلة#كاظم_الساهر pic.twitter.com/CNnqysbhtG — Creative_alsahir (@AlsahirCreative) March 13, 2022

وقبلها تداول الجمهور صورا للفنان كاظم الساهر وهو يغني على كرسي، في حفلته بولاية هيوستن الأمريكية، وبعدما بدأ الساهر في تقديم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل واضح، شعر الفنان العراقي بدوار، مما جعله يطلب كرسيا ويستكمل الحفل وهو يغني جالسًا عليه، وقال للجمهور: ”هو المسرح ثابت ولا يتحرك“.

وتألق كاظم الساهر في حفله الذي أقيم بالرياض، ووصف الجمهور السعودي بالذواق بسبب طبيعة اختيارهم للأغاني التي يرغبون بالاستماع لها.

وعبّر كاظم الساهر في حفله الأخير بالسعودية عن تقديره الكبير لجمهوره، فبعد انتهاء الحفل وقبل مغادرته للمسرح، وجه تحية خاصة لمحبيه من خلال عزف أغنية ”قولي أحبك“.