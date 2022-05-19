محمد بن مسعود - الدمام - فنان شهير أعتبروه بنت ولم يتزوج حتى اللحظة.. وأمام إسعاد يونس وكل الجمهور كشف ما حدث له دون اي خجل..لن تصدق من يكون.! !(صورة)

رفقة الفنانة إسعاد يونسآ على قناة DMCآ وفى برنامج صاحبة السعادة كان قد كشف الفنان اللبناني الشهير مروان خوري عن تفاصيل صادمة تتعلّق بحياته الخاصّة متحدثاً عن حوادث غريبة جداً تعرض لها خلال حياته .

المطرب اللبناني مروان خوري قال : عندما كنت صغيرا كان لدى مشاكل صحية بسيطة، وهذا جعلنى فى موضع حماية من عائلتى دائما .

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وكشف الفنان أنه : فى سن 11 سنة ظهرت موهبتى فى الغناء، وأمى هى من فتشت عن موهبتى لأنها كانت تبحث عن امتداد لها، وبسبب ملامحى الناعمة كانوا فى المدرسة يعطونى أدوار البنات. وهو ما صدم “إسعاد يونس” على الهواء.

وأضاف خوري : فى مرة أرادوا أن أرتدى الجيب الورق، فذهبت للمنزل أصرخ لأمى وأنا أرفض ذلك فذهبت للإدارة ورفضت هذا الأمر، فأنا كنت أعتز بكونى ولد.

وأضاف مروان خورى: وأنا فى عمر 9 سنوات بدأت أعزف على البيانو بفطرة، وكنت فى مرحلة متقدمة من العزف، وأعتقد هذه هى الموهبة.

وختم مروان تصريحاته وكشفه الذي صدم الجمهور بالقول : بدأت في الشعر منذ الطفولة وكنت مغرما بجبران خليل جبران، وفى عمر الـ12 عاما بدأت تأليف الكلمات، وبدأت فى التلحين عام 96، وفى 2002 بدأت تجربتى مع الغناء.