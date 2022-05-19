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بوروندي تدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو الدولي 2030

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الدمام - شريف احمد - أعلن وزير خارجية بوروندي إلبرت شيتغيرو، عن دعم بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية لهذا الدعم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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