شكرا لقرائتكم خبر عن بوروندي تدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو الدولي 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير خارجية بوروندي إلبرت شيتغيرو، عن دعم بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.