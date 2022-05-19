شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يتلقَّى 73 ألف مكالمة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ أعلى مُعدَّلات الحالات المرَضية سُجِّلت في منطقة مكة المكرمة بواقع 2227 حالة

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن غرفة عمليات الهيئة تلقَّت 73 ألفًا و700 مكالمة من مختلِف مناطق المملكة خلال الفترة من 12 إلى 18 مايو 2022م، فيما بلغ إجمالي الحالات التي جرت مباشرتها 15 ألفًا و321 حالة مرَضية، نُقِل منها 10 آلاف و142 حالة إلى منشآت طبية .

وأوضح الصوينع أن أعلى ثلاث فئات من الحالات التي جرت مباشرتُها من إجمالي البلاغات بمختلف المناطق والمحافظات، هي الحالات المرَضية التي بلغت ألفين و627 حالة، تليها الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بـ1458 حالة، ثم حالات الغياب عن الوعي بواقع 983 حالة .

وأضاف أن أعلى مُعدَّلات الحالات المرَضية سُجِّلت في منطقة مكة المكرمة بواقع 2227 حالة، ثم جاءت بعدها في الترتيب الحالاتُ الناتجة عن الحوادث المرورية في المنطقة نفسها بـ1376 حالة، وحالات الحروق بـ 761 حالة .

أما منطقة المدينة المنورة، فقد كانت أعلى الحالات التي سُجِّلت بها هي الحالات المرَضية بواقع 494 حالة، ثم حالات غياب الوعي (183حالة)، وحالات مشاكل التنفُّس (139حالة) .

وكانت الحالات المَرَضية هي أعلى الحالات التي سُجِّلت بالمنطقة الشرقية بإجمالي 508 حالات، تلتها حالات الحوادث المرورية 298 حالة، ثم حالات غياب الوعي بـ84 حالة .

وبيَّنت الإحصائية كذلك أن أعلى الحالات المُسجَّلة بمنطقة عسير هي الحالات المرَضية أيضًا بـ306 حالات، تلتها حالات الحوادث المرورية بواقع 178 حالة، ثم مشاكل التنفس بـ156 حالة .