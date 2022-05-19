شكرا لقرائتكم خبر عن قطان يبحث مع رئيس رواندا سبل تعزيز التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، في القصر الرئاسي الجمهوري اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية رواندا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وعبر فخامته عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق مصالح البلدين، فيما أكد معاليه رغبة المملكة لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وزيادة الشراكة بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ورواندا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.