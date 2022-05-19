تدريب منته بالتوظيف في المعهد الياباني للسيارات

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ودعا المعهد الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الالكتروني للمعهد للاطلاع على اشتراطات القبول www.sjahi.org.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة، عن فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمجال تقنية وصيانة السيارات.ودعا المعهد الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الالكتروني للمعهد للاطلاع على اشتراطات القبول www.sjahi.org.

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