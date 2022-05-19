8915 مكالمة لحالات تنفسية بسبب الغبار

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وتتضمن نصائح الوقاية من الغبار، تجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، والمتابعة المستمرة لحالة الطقس والتوقعات الجوية، إضافة إلى إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، والتأكد من توفير بخاخ الربو الإسعافي لمرضى الربو، وكذلك استعمال الماء البارد لغسل الوجه والعينين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت هيئة الهلال الأحمر السعودي 8915 مكالمة لحالات تنفسية بمختلف مناطق المملكة أمس الأول نتيجة موجة الغبار، بينها 127 حالة منقولة و55 حالة تمت معالجتها بالموقع، بينما سجلت منطقة الرياض الرقم الأعلى في عدد البلاغات.وتتضمن نصائح الوقاية من الغبار، تجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، والمتابعة المستمرة لحالة الطقس والتوقعات الجوية، إضافة إلى إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، والتأكد من توفير بخاخ الربو الإسعافي لمرضى الربو، وكذلك استعمال الماء البارد لغسل الوجه والعينين.

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