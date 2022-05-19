شكرا لقرائتكم خبر فعاليات قرية الأنيمي تستقطب زوار موسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقطب فعاليات «قرية الأنيمي» العالمية اليابانية؛ التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم؛ زوار الموسم ضمن فعالياته المتنوعة والتي تستضيفها منطقة «سيتي ووك»؛ بالعديد من العروض والفعاليات والحفلات المتنوعة وتستمر فعالياتها 45 يوما؛ بحضور شخصيات يابانية والعديد من عشاق فعالية الأنيمي الشهيرة.

وتشتمل فعاليات الأنيمي على أطول مسيرة استعراضية للأزياء التنكرية، وعروضا سينمائية، ودي جي زاك، وفناني المانجا، وساعة أوتاكو، والعديد من العروض اليابانية المشوقة.

وهيأت إدارة الموسم «قرية الأنيمي» بسيتي ووك بالعديد من التجهيزات والخدمات؛ ليقضي الزائر فيها رحلة في عالم الفن والترفيه بطابع ياباني مميز، حيث يستقبل الشارع الياباني زواره بالفرق الاستعراضية والمطاعم اليابانية ومتاجر منتجات الأنيمي، ومتاهة الأنيمي والعديد من مسرحيات الأنيمي العالمية. ويشارك 50 عارضا في تقديم العروض من الحاصلين على جوائز حول العالم في هذا الفن الاستعراضي، وذلك في أجواء حماسية مليئة بالمتعة، تتوزع على 9 أقسام ترفيهية.