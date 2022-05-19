شكرا لقرائتكم خبر فعاليات قرية الأنيمي تستقطب زوار موسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشتمل فعاليات الأنيمي على أطول مسيرة استعراضية للأزياء التنكرية، وعروضا سينمائية، ودي جي زاك، وفناني المانجا، وساعة أوتاكو، والعديد من العروض اليابانية المشوقة.وهيأت إدارة الموسم «قرية الأنيمي» بسيتي ووك بالعديد من التجهيزات والخدمات؛ ليقضي الزائر فيها رحلة في عالم الفن والترفيه بطابع ياباني مميز، حيث يستقبل الشارع الياباني زواره بالفرق الاستعراضية والمطاعم اليابانية ومتاجر منتجات الأنيمي، ومتاهة الأنيمي والعديد من مسرحيات الأنيمي العالمية. ويشارك 50 عارضا في تقديم العروض من الحاصلين على جوائز حول العالم في هذا الفن الاستعراضي، وذلك في أجواء حماسية مليئة بالمتعة، تتوزع على 9 أقسام ترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات قرية الأنيمي تستقطب زوار موسم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.