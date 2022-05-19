الغذاء والدواء تحذر من المبالغة في رش المبيدات

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وتتضمن إرشادات هيئة الغذاء والدواء أثناء استخدام المبيد أن يتم رشه على الحشرات مباشرة وفي شقوق الجدران وأماكن وجودها واختبائها، إلى جانب تجنب الرش على لهب مكشوف، وتجنب الرش المباشر على المفارش أو الأواني المنزلية أو على سطح إعداد الطعام في المطبخ.وتتضمن الإرشادات تجنب استنشاق المبيد وتجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء الاستعمال، بالإضافة إلى تجنب المبالغة في رش المبيد، فيما يجب اتباع التعليمات الموجودة على ملصق المبيد الحشري لسلامة أفراد الأسرة.
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