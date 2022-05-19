شكرا لقرائتكم خبر الغذاء والدواء تحذر من المبالغة في رش المبيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد استخدامك لمبيد الصحة العامة، احرص على تهوية الغرفة جيدا قبل الدخول إليها.

وتتضمن إرشادات هيئة الغذاء والدواء أثناء استخدام المبيد أن يتم رشه على الحشرات مباشرة وفي شقوق الجدران وأماكن وجودها واختبائها، إلى جانب تجنب الرش على لهب مكشوف، وتجنب الرش المباشر على المفارش أو الأواني المنزلية أو على سطح إعداد الطعام في المطبخ.

وتتضمن الإرشادات تجنب استنشاق المبيد وتجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء الاستعمال، بالإضافة إلى تجنب المبالغة في رش المبيد، فيما يجب اتباع التعليمات الموجودة على ملصق المبيد الحشري لسلامة أفراد الأسرة.