شكرا لقرائتكم خبر لجنة التخطيط الاستراتيجي بين السعودية وأمريكا تستعرض تطورات الأحداث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، واستعراض الشراكة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن تقدير المملكة للتعاون الوثيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، ولجهود وزير الدفاع الأمريكي، للدفع بها لآفاق أوسع، بما يحقق مصالح البلدين المشتركة، ويعزز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إثر ذلك ترأس نائب وزير الدفاع الجانب السعودي في اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في المملكة والولايات المتحدة، وترأس وكيل وزارة الدفاع للسياسات الدكتور كولن كال الجانب الأمريكي، وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، إضافة إلى بحث العديد من القضايا والملفات في إطار رؤية البلدين للدفاع عن المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.‏

حضر اجتماع اللجنة من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيب، ومن الجانب الأمريكي مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي الدكتورة سيليست والاندر، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية ستانلي براون.