مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات إنسانية بـ3.2 ملايين دولار للفلبين

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وسلم مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، الدعمين المالي والعيني للجانب الفلبيني، بحضور سفير خادم الحرمين الشـريفين لدى الفلبين هشام القحطاني، ومن الجانب الفلبيني نائبة وزير الخارجية لورديس إيباراغويري، وعدد من المسؤولين الفلبينيين، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة مانيلا.وثمن الجانب الفلبيني الدعم السعودي المقدم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مقدما شكره الجزيل للمملكة على دعمها السخي ووقوفها مع الفلبين لمواجهة أزماتها الصحية والطبيعية.
ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على أن تشمل برامجه جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة والمتضررة في أنحاء العالم، وفق الاحتياج الفعلي بالتنسيق مع الشـركاء الحكوميين والمنظمات الأممية والدولية والمحلية وصولا للمستفيدين والحد من مضاعفات الأزمات الإنسانية.
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