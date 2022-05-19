شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات إنسانية بـ3.2 ملايين دولار للفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إنسانية إلى جمهورية الفلبين بقيمة 3 ملايين و200 ألف دولار، تضمنت مساعدات عينية بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية بقيمة مليون و700 ألف دولار لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسليم دعم مالي لصالح وزارة الصحة الفلبينية بقيمة مليون و500 ألف دولار للتخفيف من آثار إعصار «راي» الذي أصاب الفلبين أخيرا، ومساعدة الأعمال الإغاثية والطوارئ الصحية في مدينة مراوي.

وسلم مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، الدعمين المالي والعيني للجانب الفلبيني، بحضور سفير خادم الحرمين الشـريفين لدى الفلبين هشام القحطاني، ومن الجانب الفلبيني نائبة وزير الخارجية لورديس إيباراغويري، وعدد من المسؤولين الفلبينيين، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة مانيلا.

وثمن الجانب الفلبيني الدعم السعودي المقدم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مقدما شكره الجزيل للمملكة على دعمها السخي ووقوفها مع الفلبين لمواجهة أزماتها الصحية والطبيعية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على أن تشمل برامجه جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة والمتضررة في أنحاء العالم، وفق الاحتياج الفعلي بالتنسيق مع الشـركاء الحكوميين والمنظمات الأممية والدولية والمحلية وصولا للمستفيدين والحد من مضاعفات الأزمات الإنسانية.