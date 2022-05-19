إلزام سائقي سيارات الأجرة بإرتداء زيّ موحّد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يدخل قرار الزي الموحد لسائقي سيارات الأجرة حيز التنفيذ في شهر يوليو المقبل؛ وفقًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة.

وينص القرار على إلزام شركات الأجرة، بتوفير زي موحد للسائقين، معتمد من قبل الهيئة العامة للنقل، والتزام السائقين في جميع أنحاء المملكة، بلبس الزي أثناء تأدية العمل، بدءًا من يوم 12 يوليو المقبل، وكذلك تضمنت الاشتراطات التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.

كما نصت اللائحة على مخالفة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال.