اخبار الخليج – القحطاني عن «جدري القرود»: انتشاره مثير للقلق.. وغير معدٍ جدًا

محمد بن مسعود - الدمام - قال المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري، عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، إن جدري القرود موجود حاليًا في 7 دول فقط في العالم، وذلك بحسب آخر تحديث.
وأفاد في تغريدة له على حسابه في «تويتر» بأن عدد الحالات المكتشفة وصلت إلى 70 حالة، جميعها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وبالتالي لا وجود للمرض حتى الآن في دول آسيا والشرق الأوسط.
واستعرض القحطاني أعداد الإصابات المكتشفة، بواقع: المملكة المتحدة 9 حالات، البرتغال 16 حالة مؤكدة و6 حالات مشتبه بها، إسبانيا 23 حالة مشتبه بها، الولايات المتحدة حالة واحدة فقط مؤكدة، كندا 13 حالة مشتبه بها، السويد حالة واحدة فقط مشتبه بها، وإيطاليا حالة واحدة فقط مشتبه بها.
وعن انتشاره، قال القحطاني بأن «تفشي المرض أمرٌ غير معتاد ومثير للقلق خصوصا في ظل ازياد الحالات بسرعة كبيرة وبعض الحالات لم ترتبط بالسفر للدول المستوطن فيها الفيروس المسبب».
مضيفًا «جدري القرود كما نعرفه ليس معديا جدًا وعادة يكون ارتباطه بالحيوانات البرية والتعايش معاها ولكن قد يختلف الأمر الآن».
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