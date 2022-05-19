اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: تسخير الدبلوماسية البرلمانية للبحرين تعزيزًا للعمل العربي المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي أن تعزيز العمل العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية، وأولوية ثابتة، تحرص الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين على توظيف إمكانياتها من أجل الأخذ به لآفاق أرحب من التقدم، وذلك انسجاما مع التوجه الوطني بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكدت معاليها أن الجهود البرلمانية البحرينية الرامية لرفع مستوى الشراكة بين الدول العربية، تتسق مع دور الدبلوماسية الخارجية للمملكة، والتي تنفذ سياستها المتزنة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نظرا لأهمية العلاقات مع الأشقاء العرب، وما يمثله التعاون والتنسيق من خيار أساسي لمواجهة التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، خلال اجتماعها بسعادة السيد فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، إلى أن القضايا العربية الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، مثمنة معاليها الحرص الذي تبديه الدول العربية الشقيقة للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات التي تتناول دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وخلال الاجتماع، اطلعت معالي رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، على الاستعدادات التي تم القيام بها لعقد أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، يوم السبت 21 مايو الجاري في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة، بعنوان «المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى».