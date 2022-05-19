القبض على شخصين نفذا حوادث سطو وسرقة محال تجارية بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، القبض على مواطنين نفذا حوادث سطو وسرقة محال تجارية. وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقاف المواطنين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

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