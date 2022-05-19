اخبار دوليه – الأرصاد الفرنسية: مايو الحالي هو الأشد حرارة على الإطلاق

محمد بن مسعود - الدمام - تتسبب موجة حارة في فرنسا تصل درجات الحرارة فيها إلى 35 درجة مئوية في تحطم الأرقام القياسية في شهر مايو.

ونقلت وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) قول هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الخميس، «إن هناك علامات بالفعل على أن مايو الحالي سوف يتجاوز مايو الأشد حرارة على الإطلاق في 2011».

واضافت «في مونتيليمار بالجنوب، وصلت درجة الحرارة إلى 9ر32 درجة مئوية يوم الثلاثاء ما جعله اليوم الأشد حرارة في مايو منذ 1945».

وفي جزيرة، إيل دو بريا، على ساحل بريتاني الشمالي، كسرت درجة الحرارة البالغة 8ر27 درجة رقما قياسيا جرى تسجيله في أحد أيام مايو في 1922.

وفي ليون، كانت درجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية لخمسة أيام على التوالي.