جمهورية بوروندي تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلن معالي وزير خارجية جمهورية بوروندي إلبرت شيتغيرو، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض. وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض. من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم. أخبار قد تهمك

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