النيابة العامة توضح عقوبة استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور

محمد بن مسعود - الدمام - وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويترر»: «أحاط نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أدلة الإثبات الجزائية وموثوقيتها بحماية رفيعة، فقررت أحكامه عقوبات جزائية حال استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة أو التأثير في إرادة أي من أطرافها في هذا الشأن».

وأوضحت النيابة العامة، أن هذه الممارسات، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.