بث مباشر.. مباراة “الهلال” و”الفيحاء” في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – فريق التحرير:

تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس مباراة الدور النهائي من بطول كأس الحرمين الشريفين، والتي تجمع فريقي الهلال والفيحاء.

وقبل قليل غادرت حافلة فريق الهلال متجهة إلى ملعب الجوهرة والذي سيشهد المباراة.

وتأهل الهلال للمباراة النهائية، بالفوز على نظيره الشباب بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي، بينما تجاوز الفيحاء عقبة الاتحاد بهدف دون رد، في الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الفيحاء في الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين في 3 من مايو الحالي.