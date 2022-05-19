23 مشروعا إعلاميا يعرضها طلبة قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة للعام الجامعي 1443

أقام قسم الاتصال والإعلام في جامعة طيبة "ملتقى مشروعات تخرج طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام للعام الجامعي 1443" ، الذي استمر مدة يومين، وذلك بحضور عدد من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، والمختصين والمهتمين في مجال الإعلام بمنطقة المدينة المنورة. وقدم الطلاب والطالبات 23 مشروعاً متنوعاً في مجال الإعلام، حيث شملت موضوعات مشاريع الطلبة، تصميم المواقع الإلكترونية، وإنشاء الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، وصحافة الفيديو، وصحافة البود كاست، مستخدماً في مشاريعهم أحدث المعلومات المعرفية، والأدوات التقنية المستخدمة في مجال الإعلام، وناقش الطلبة في مشاريعهم لجان تحكيمية لتقييم وتصويب المشاريع. وقال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة، الدكتور سهيل شفيع، إن مشاريع التخرج تتويج للطلبة ولمسيرتهم التعليمية، وتعتبر موضوعات مشاريع التخرج لقسم الاتصال والإعلام مهمة جداً، حيث إنها تسلط الضوء على أهم الظواهر والموضوعات التي ترتبط بمجتمع المدينة المنورة، ومكانتها التاريخية والدينية بشكل خاص، والسعودي بشكل عام. وأضاف شفيع أن الموضوعات التي تم عرضها مختلفة ومتنوعة ومتميزة، موضحاً بأن هناك جهودا جبارة تُبذل من قسم الاتصال والإعلام، للارتقاء بمستوى مشروعات التخرج المقدمة من قبل الطلبة. من جانبه، قدم الدكتور عيسى القايدي، الشكر لمعالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، على دعمه اللامحدود لقسم الاتصال والإعلام، مشيراً إلى أن من أهداف القسم تزويد الطلبة بالأسس النظرية، والمهارات اللازمة لاستخدامها في سوق العمل، وتدريب الطلبة بالقسم على نقد وتحليل مشاريعهم، وكيفية معالجتها وتطويرها، وأن الملتقى كان إحدى مبادرات أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وذلك لعرض مشاريع الطلبة ومناقشتها.



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