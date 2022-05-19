نائب أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب 10

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، مهرجان الثقافات والشعوب بنسخته العاشرة، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية تحت شعار «العالم تحت سقف واحد» وذلك بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة، وسفراء وقناصل بعض الدول العربية والإسلامية لدى المملكة. وثمن سمو رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان، وتشريف سمو نائبه لتدشين المهرجان، الذين يُعد تظاهرة ثقافية تجمع أكثر من 90 جناحا، تمثل معظم دول العالم، ويهدف المهرجان لتمكين الطلاب من إبراز ثقافات بلدانهم وحضاراتها، في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف، ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب، في بيئة تعليمية وثقافية ثرية. وتستمر فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب، حتى الخامس والعشرين من شهر شوال الجاري، ويستقبل المهرجان الزوار للتفاعل مع مختلف الأركان، والفعاليات الترفيهية والتعليمية والثقافية، التي يقدمها المهرجان فضلاً عن عرض مجموعة من التجارب والمعارض ذات التجربة المعرفية والثقافية. يُذكر أن المهرجان يُمثل جانبا من رسالة التعايش بسلام بين الثقافات المتنوعة، من خلال ما يقدمه من مكون ثقافي يعرف بالشعوب وحضاراتها، وتراث مجتمعاتها في الجامعة التي تُعد واحدة من أكثر جامعات العالم، التي تضم مزيجاً من الثقافات لأكثر من 170 دولة من مختلف قارات العالم.



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