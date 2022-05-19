اخبار الخليج – الفريق الوطني الطبي: إتاحة الجرعة المنشطة الثانية اختياريًا للفئة العمرية 12-17 عامًا بدءًا من يوم غد الجمعة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أنه بعد العرض وموافقة اللجنة التنسيقية وبناءً على آخر المستجدات والمعطيات، تقرر بدءاً من يوم غدٍ الجمعة الموافق 20 مايو 2022، إتاحة الجرعة المنشطة الثانية اختيارياً للفئة العمرية البالغة 12-17 عامًا بعد مرور 9 أشهر من أخذ الجرعة المنشطة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وأوضح الفريق الوطني الطبي أنه يمكن للمؤهلين من الفئة العمرية البالغة 12-17 عامًا أخذ الجرعة المنشطة الثانية اختياريًا على النحو التالي:
– تطعيم (فايزر-بيونتيك) كجرعة منشطة ثانية، أو نفس نوع تطعيم الجرعة المنشطة الأولى كجرعة منشطة ثانية.
– للمتعافين من الفئة العمرية ذاتها، يمكن أخذ الجرعة المنشطة الثانية اختياريًا بعد 6 أشهر من تاريخ الإصابة، وبعد 9 أشهر من أخذ الجرعة المنشطة الأولى.
وأشار الفريق الوطني الطبي إلى أن الشعار باللون الأخضر لن يتغير للأصفر في تطبيق «مجتمع واعي» في حال عدم أخذ هذه الفئة للجرعة المنشطة الثانية، مؤكدًا الفريق على أهمية مواصلة الالتزام بأخذ التطعيم والجرعات المنشطة منه في وقتها المحدد بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
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