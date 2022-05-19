الصحة تحذر من مضاعفات عدوى التهاب الكبد الفيروسي “ب”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذرت وزارة الصحة من خطر انتقال عدوى التهاب الكبد الفيروسي B، والتي قد تحدث بين الأم وطفلها، وبين الزوجين.

وأعادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر نشر التوعية بالمرض، لافتة إلى أن العدوى تحدث بالتعرض لسوائل جسم المصاب، أو الاتصال الجنسي به، أو استعمال فرش الأسنان وأمواس الحلاقة المشتركة، والإبر الملوثة خصوصًا بين مدمني المخدرات، فضلًا عن انتقاله من الأم المصابة للجنين.

أعراض التهاب الكبد الفيروسي

وتتمثل أعراض المرض في فقدان الشهية، وآلام البطن، والغثيان، والقيء، وآلام المفاصل، واصفرار في بياض العين، علمًا بأن الأعراض لا تظهر في جميع الحالات، فيمكن أن يصاب الشخص بالمرض دون ظهور كافة الأعراض.

وتصل مضاعفات الإصابة بعدوى الكبد الفيروسي إلى تليف الكبد، والالتهاب المزمن، وسرطان الكبد، ثم أخيرًا الوفاة.

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وأشارت الوزارة إلى أن الوقاية من المرض ممكنة من خلال تلقي التطعيمات خصوصًا للعاملين الصحيين، وعمال المطاعم والعاملين في صالونات الحلاقة، ونزلاء السجون ومرافق التأديب، والمرضى الذين يتلقون منتجات دم، ومدمني المخدرات، والمخالطين لمرضى الالتهاب الكبدي ب.

يذكر أن نسبة الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي ب في المملكة العربية السعودية يقدر بحوالي 19.9 إصابة لكل 100 ألف من السكان.