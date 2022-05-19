شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع المرئي لوزراء خارجية "بريكس بلس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاجتماع ركز على تعزيز دور الدول النامية وتحرير الأسواق الناشئة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع المرئي لوزراء خارجية (بريكس بلس) اليوم، تحت عنوان: "تعزيز دور الدول النامية وتحرير الأسواق الناشئة وتطوير الإصلاحات الدولية".

وركّز الاجتماع على تعزيز دور الدول النامية وتحرير الأسواق الناشئة وتطوير الإصلاحات الدولية، كما ناقش مسألة العمل لمواجهة التحديات التقليديّة، وغير التقليديّة ودفع الانتعاش المستقرّ والتنمية المستدامة للعالم، ودفع تغيرات الحوكمة الدولية وحماية المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون العلمي في المجالات المهمة وتسريع التنفيذ لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.