مكينة تنظيف ذكية لتطهير ثوب الكعبة المشرفة

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي أن مكينة التنظيف الذكية تعمل وفق معايير تكنولوجية حديثه وبمواصفات عالية الجودة للحفاظ على سلامة ثوب الكعبة المشرفة والمصنوع من الحرير الخالص وتعمل بشكل جيد لعدة ساعات متواصلة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية