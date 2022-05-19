شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجحي" يرأس وفد المملكة في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي عُقدت أعمالها خلال الفترة من 16-19 مايو 2022م في مقر المنظمة بالقاهرة.

وألقى المهندس الراجحي خلال رئاسته أعمال اجتماع المجلس التنفيذي بدورته الـ (113) كلمة افتتاحية قدم من خلالها التعازي لدولة الإمارات في وفاة المغفور له -بإذن الله- الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، كما تقدم بالتهنئة لدولة الإمارات باختيار الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للدولة.

وتطرق المهندس الراجحي أثناء كلمته إلى ما واجهته المنظمة من تحديات عديدة لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، الأمر الذي دفع بالمنظمة إلى التحول والتكيف السريع مع المتغيرات والبحث عن إستراتيجيات واستخدام أدوات مرنة تضمن الاستمرارية وتواكب ما يواجهه العالم من حراك وتحديات، مؤكدًا أهمية التعاون وتوحيد الجهود في تنفيذ قرارات المجلس للوصول إلى المستوى المأمول الذي تتطلع إليه الدول العربية وبما يخدم مصالحها.

وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات، وكان أبرزها موافقة المجلس على الخطة الإستراتيجية للمنظمة 2022-2026 والتي أعدت من قبل معهد الإدارة العامة بالمملكة.

كما رأس وفد المملكة المشارك في اجتماع الجمعية العمومية في دورته الـ (57)، حيث جرت الموافقة على تجديد عضوية أعضاء المجلس التنفيذي والذي ترأسه المملكة للفترة من 2022 -2024.