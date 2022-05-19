شكرا لقرائتكم خبر عن "روبورت ذكي" لتقديم خدمات الإفتاء بـ 11 لغة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت رئاسة شؤون الحرمين "الروبورت التوجيهي الذكي" الخاص بتقديم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بإحدى عشرة لغة عالمية في عدد من المواقع والمصليات النسائية بالمسجد الحرام . ويقدم الروبورت خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدات المسجد الحرام بطريقة إلكترونية حديثة عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة (٥) جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات ومن خلال عدد من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات . ويستقبل "الروبورت التوجيهي الذكي" قاصديه من خلال شاشة (٢١) بوصة تعمل باللمس، وتدعم اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية، كما يتميز بتصميم عصري ومرن يسمح بمرونة تنقله لتقديم خدمات الإفتاء الشرعي في أرجاء المسجد الحرام، ونظام كاميرات عالية الوضوح والدقة تتيح التصوير المحيطي للموقع وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، والتقاطه بتقنيات إزالة الضوضاء .