اخبار الخليج – بنك «إلى» يعلن الرابح الأول بجائزة الكنز النقدية بقيمة 50000 دولار أمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي المتوافر على الهواتف الذكية فقط والأسرع نموًا في البحرين والتابع لبنك ABC، الرابح الأول بجائزة الكنز النقدية بقيمة 50000 دولار أمريكي، حيث أُخبرت الرابحة منال أحمد الصرّاف بفوزها بالجائزة بعد سحب آلي أجريَ بإشراف مديرين تنفيذيين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبنك ABC، وبنك «إلى»، وشركة إرنست أند يونغ. وخلال حفل تسليم الجائزة الذي أقيم في بنك «إلى» بتاريخ 12 مايو 2022، قالت منال الصرّاف: «خبر ربح هذه الجائزة جعل عامي هذا مميزًا! انضممت إلى عملاء بنك إلى منذ بداياته؛ بل إنّني وضعت اسمي على قائمة الانتظار قبل إطلاقه. أستخدم حساب إلى الخاص بي بانتظام، وإنّني بكل تأكيد أحب تجربة استخدام الخدمات المصرفية الرقمية أثناء التنقل، أينما كنت، ووقتما شئت. غير أنّي أتابع أخبار إلى دائمًا، وأجرّب خدماتهم الإبداعية فورَ إطلاقها».

حساب الكنز يشجّع العملاء على الادّخار للحصول على فرصة كسب جوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دولار أمريكي؛ إذ إنّه صُمَّم استجابةً لطلب عملائنا للحصول على فرصة كسب جوائز نقدية أكبر من خلال حلول مصرفية سلسة وسهلة الاستخدام.

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