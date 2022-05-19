اخبار الخليج – مريم الجلاهمة تنيب أزهار نصيب لافتتاح مؤتمر صحة المرأة والطفل

محمد بن مسعود - الدمام - أنابت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، الدكتورة ازهار نصيب رئيس قسم تنظيم الابحاث السريرية وبرامج التطوير المهني المستمر بالهيئة لافتتاح مؤتمر صحة المرأة والطفل في نسخته الثانية في فندق كراون بلازا وسط مشاركة واسعة تحت شعار «بداية واعدة لمستقبل مثمر».
وتخلل حفل افتتاح المؤتمر الذي تنظمه شركة أديوكيشن بلاس بالتعاون مع المستشفى الملكي للنساء والأطفال، كلمة لراعي الحفل ألقتها الدكتورة أزهار نصيب أكدت فيها على أهمية إقامة هذه المؤتمرات القيمة التي تؤكد مدى مكانة الجانب الصحي في مملكة البحرين.
وأوضحت الدكتورة أزهار نصيب أن صحة المرأة والطفل يعتبر من المؤتمرات التي تمتد لسلسلة من النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، مبينة إلى أن المؤتمر يخدم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 30 متحدثاً من العديد من الدول، حيث أقيمت في اليوم الأول العديد من المحاضرات القيمة التي تستهدف المرأة والطفل في العديد من المحاور منها تأثير مستويات فيتامين د للأمهات ومصل الكالسيوم على طريقة الولادة، والتقدم في الأمراض العضلية العصيبة، والتحديات في استئصال الرحم بالمنظار، والسمنة لدى الأطفال والأسباب والمخاطر، وغيرها من المحاضرات القيمة.
يتواصل المؤتمر في يومه الثاني، حيث سيشهد العديد من المحاضرات منها حالات الطوارئ وأمراض الحساسية الأكثر شيوعاً في مرحلة الطفولة، وحالات الطوارئ الشائعة للغدد الصماء للأطفال، وتشخيص الأمراض الجلدية الشائعة للأطفال، وحالات الطوارئ الجراحية المعدية المعوية في طب الأطفال، وتربية الأطفال الصحة العقلية وارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال التشخيص والتقييم ومشاكل حديثي الولادة الشائعة، والصحة العقلية للمرأة، وإدارة الألم على أمراض النساء، ونظرة عامة على المخاض المبكر، والتعريف بالمخاض ، العقم وأمراض القلب والأوعية الدموية، ودور الميتفورمين في متلازمة تكييس المبايض، واختبار اختلال الصيغة الصبغية (PGT-A)، إضافة إلى الحديث عن وراثة ما قبل الحمل وما قبل الولادة، وتحديثات متلازمة الفوسفوريبيد المضادة في OBS، وتشوهات الكروموسومات، اخلاقيات اجراء الفحوصات الوراثية وسكري الحمل.
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