اخبار الخليج – «تمكين» تعقد لقاءً مع قطاع الخدمات اللوجستية لبحث فرص نمو القطاع وتحفيز المؤسسات على التوظيف

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقًا من إستراتيجية صندوق العمل «تمكين» القائمة على تطوير أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني، عقدت تمكين لقاءً مع عدد من المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية لبحث فرص نمو هذا القطاع وتحفيز المؤسسات على توظيف الدعم الذي تتيحه تمكين في الاستثمار والتوظيف والتدريب

بما يساهم في الارتقاء بإنتاجية واستدامة أعمال هذه المؤسسات وتنفيذ خططها في التوسع والتطور.

وتأتي هذه اللقاءات كجزء من جهود «تمكين» المستمرة في تفعيل أطر الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التواصل المباشر مع الشركات الممثلة لمختلف القطاعات، وذلك على إثر إعادة إطلاق باقة البرامج المستحدثة مطلع العام الجاري، وبدء استقبال طلبات الدعم في برامج تمكين الموجهة للمؤسسات والأفراد.

كما تهدف هذه العملية لضمان الاستثمار في دعم جميع القطاعات ولاسيما القطاعات الواعدة التي تساهم بشكل أكبر في تطوير الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للبحرينيين، وذلك انسجامًا مع الأولويات الوطنية وإستراتيجيات خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها مملكة البحرين في نوفمبر من العام الماضي.

وكانت تمكين قد نظمت عددًا من اللقاءات مع أكثر من 200 شركة من مختلف القطاعات وذلك قبيل طرح البرامج بهدف التعرف بشكل وثيق على احتياجات المؤسسات في ظل متغيرات السوق المستمرة والتأكد من تصميم الحلول المناسبة التي من شأنها تلبية هذه الاحتياجات وفقًا للأولويات الإستراتيجية لتمكين وأهدافها الرئيسية.